сегодня в 14:37

В Черноголовке ведутся работы по благоустройству территории возле поликлиники

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в городском округе Черноголовка ведутся работы по благоустройству общественного пространства около поликлиники по адресу: г. Черноголовка, Институтский проспект, дом 7А. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе реализации данного проекта обновят тротуарную плитку и асфальтовое покрытие, установят габион, включающий в себя более 20 посадочных мест для отдыха. Кроме того, будет произведена установка новых систем освещения и видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Подготовительные работы, включающие демонтаж старых конструкций, уже завершены. В настоящее время специалисты занимаются монтажом системы освещения и установкой бордюрного камня.

По окончании основных ремонтных работ предусмотрена высадка декоративных растений, которые придадут территории привлекательный внешний вид.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.