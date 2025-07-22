В Черноголовке ведется работа по борьбе с нелегальной занятостью

В городском округе Черноголовка периодически проводятся мероприятия по противодействию нелегальной занятости и выявлению работодателей, выплачивающих низкую, а также «серую» заработную плату своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрация наукограда совместно с межрайонной ИФНС России № 6 проводят проверки, в ходе которых выявляются сотрудники и их работодатели, нарушающие закон о трудовой деятельности, либо вообще не следуют ему.

Нелегальная или «теневая» занятость — это работа, которая не зарегистрирована официально и не оформлена согласно трудовому законодательству. Такие работники не имеют официального трудового договора, что лишает их прав на социальные гарантии, такие как оплачиваемый отпуск, медицинская страховка и пенсионные отчисления. Более того, обе стороны — и работник, и директор могут нарушать оговоренные неофициально условия.

Известно, что работодателя, который нанимает людей таким путем, могут привлечь к административной, налоговой или даже уголовной ответственности.

По итогам первого полугодия в Черноголовке было проведено 6 заседаний специальной комиссии, на которых было найдено более 60 работодателей, нарушающих закон.

Большинство организаций из сферы строительства, торговли и производства. Среди них также есть и те, кто нанимают самозанятых, но не соблюдают нормы законодательства, а именно: взаимодействуют более, чем с 10 физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (СМЗ), среднемесячный доход которых превышает 20 тысяч рублей, и средняя продолжительность работы которых, с указанными организациями (индивидуальными предпринимателями), составляет более 3 месяцев.

Работодатели на это сказали, что их сотрудники трудятся сразу в нескольких местах, либо неполный рабочий день, или удаленно. Также многие из них привлекают низко квалифицированную рабочую силу и иностранных граждан. В сфере строительства преобладает наем подрядных организаций.

В ходе работы комиссии заметен рост отчислений НДФЛ. По итогам первого полугодия доход в бюджет НДФЛ составил 249 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 5% или 35 млн руб.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.

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