В Черноголовке установят вязаную елку

Всех жителей Черноголовки приглашают присоединиться к проекту «Все в жизни связано», которая ставит целью создание вязаной новогодней красавицы! Участвовать в создании необычной вязаной елки могут все желающие, кто умеет вязать крючком!

Принять участие в проекте очень просто! Нужно связать яркий «бабушкин квадрат», а лучше сразу несколько, размером 20×20 или 10×10 сантиметров и принесите его в «Гамму» по адресу: улица Третья, дом 6.

В фойе центра будет специальная коробка, куда можно положить свое творение. Приносить вязаные квадраты можно до конца ноября, а потом всех гостей Гаммы будет ждать невероятный сюрприз — вязаная яркая и очень креативная елка.

Организаторы призывают горожан активно включиться в акцию, чтобы общими усилиями создать волшебное новогоднее вязаное чудо!

Готовая елка украсит фойе КДЦ «Гамма».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.