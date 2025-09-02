В Черноголовке стартовало благоустройство территории возле поликлиники

сегодня в 18:42

В Черноголовке стартовали работы по благоустройству территории около поликлиники по адресу: Институтский проспект, д. 7А, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящий момент идет снятие старого асфальтового покрытия и демонтаж старой плитки. Так же будет полностью демонтирована подпорная стена, на которой возвышается монумент «Стрижи».

В дальнейшем на площади уложат новый асфальт и плиточное покрытие, а взамен подпорной стены установят габионы, совмещенные с местами для отдыха.

Благоустройство проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь благоустройства 0,5 га. Планируемый срок завершения работ — октябрь 2025 года.

Данная территория участвовала во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, на единой федеральной платформе и набрала большинство голосов жителей Черноголовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.