В Черноголовке прошла выездная администрация на тему лагерной кампании

22 апреля в Черноголовке в актовом зале начальной школы корп. Дубовицкого прошла выездная администрация. В связи с приближением школьных каникул родителей интересовали вопросы проведения летней лагерной кампании, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В городе будет работать одновременно 3 лагеря, учитывающие различные интересы детей. Пришкольный лагерь «Искорка» (150 мест), спортивный лагерь «Олимп» (200 мест), профильный лагерь «Равновесие» (66 мест). Лагеря открываются 9 июня и продолжаются до 9 июля.

Родителей интересовали вопросы, связанные с режимом лагерей, условиями питания, составом воспитателей, программой мероприятий. Всю эту информацию можно узнать в социальных сетях учреждений, на базе которых будут организованы площадки. Всех ребят ждут спортивные и праздничные мероприятия, мастер-классы по интересам, экскурсии по городу и поездки.

Каждый лагерь отличается своим индивидуальным подходом к организации отдыха детей. Все они популярны и востребованы. Свободные места очень быстро заполняются желающими, а некоторые родители уже с зимы начинают интересоваться началом лагерной кампании.

Также задавались вопросы о размере родительского взноса. Представители администрации сказали, что он в ближайшие дни будет установлен и составит примерно 6-7 тыс. рублей на ребенка. В эту сумму будет включено 2-х разовое питание и все проводимые мероприятия и поездки. От родительского взноса освобождаются дети, имеющие инвалидности. Присутствующий на встрече руководитель ассоциации ветеранов СВО Караев Максим подтвердил, что дети участников СВО также будут посещать наши лагеря бесплатно, а необходимую для оформления справку можно в короткие сроки получить в МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.