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В Черноголовке прошла встреча с семьями детей-инвалидов

По инициативе министерства социального развития Московской области 19 февраля на территории отделения реабилитации для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Золотой ключик» в Черноголовке состоялось рабочая встреча по вопросам оказания помощи семьям, имеющим детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ней приняли участие глава городского округа Роман Хожаинов, директор ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский» Ольга Гамага, представители здравоохранения, образования городского округа и, конечно, главные участники встречи-родители детей.

Представитель Минсоцразвития Кононова Елена, открывая встречу, сказала о том, что при работе с семьями особенных детей важно учитывать мнение и потребности родителей и делать это нужно глядя друг другу в глаза.

Родители получили информацию об актуальных мерах социальной поддержки семей, условиях обеспечения бесплатными путевками и средствами реабилитации в Московской области.

Были даны ответы на вопросы родителей о посещении образовательных учреждений детьми с сахарным диабетом, организации медицинских процедур в детском дневном отделении поликлиники, обеспечении путевками и пр.

Всю подробную информацию о всех видах помощи можно получить на специальном электронном ресурсе socuslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.