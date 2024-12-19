В Черноголовке прошел рейд по выявлению незаконной торговли

Сотрудниками администрации городского округа Черноголовка, представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с представителями полиции были проверены 14 торговых объектов, выявлены нарушения на 2 торговых объектах, доставлено в отделение полиции 6 иностранных граждан, составлено 5 административных протоколов по различным статьям КоАП РФ, в том числе за незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности.

Если известно о случаях нарушения правил пребывания на территории РФ или иных нарушениях законодательства иностранными гражданами, нужно сообщить об этом в ЕДДС по короткому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.