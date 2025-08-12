В Черноголовке продолжается обновление дворовых территорий

В Черноголовке продолжают обновлять дворовые территории. Так в этом году провели ремонт парковочных пространств во дворе по адресу: ул. Центральная, д.6,8,4В, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Переложили асфальт на проезжей части, пешеходных дорожках и парковках, для удобства передвижения маломобильных групп населения и родителей с колясками установили новый бордюрный камень с понижением. Во дворе обустроили более 60 парковочных мест напротив д. 8 и 4В, также на углу между 6 и 4В домами, где раньше стихийно парковались автомобили на газоне. При проведении работ удалили несколько засохших аварийных деревьев и провели опиловку сухих веток.

По просьбе жителей и после положительного решения Комиссии по безопасности дорожного движения, установлены два «лежачих полицейских» на участке перед домом 4В. «Эта мера поможет снизить скоростной режим автотранспорта и улучшить безопасность дорожного движения во дворе» - сказал глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Также в 2025 году провели масштабное благоустройство дворовой территории по адресу: Школьный бульвар, д.19 и улица Центральная д.22. Здесь обустроили новые парковки с увеличением парковочных мест, заменили асфальтовое покрытие на проездах и пешеходных дорожках, установили бордюры. Возле подъездов убрали парковки и сделали тротуар с повышением для того, чтобы автовладельцы не оставляли свои машины. Новые парковочные места теперь располагаются вдоль проезжей части. Кроме того, добавили две парковочные зоны. Общая ремонтируемая площадь асфальтобетонных покрытий составила более 10 тыс. кв.м.

«Мы продолжаем работать над улучшением инфраструктуры округа и стараемся создавать комфортные условия для жителей и гостей нашего замечательного города»,- подчеркнул Роман Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.