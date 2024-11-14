В Черноголовке построят храм

Обращения о возведении храма поступали от жителей на протяжении последних лет. В мае 2024 года во время визита в Черноголовку Андрея Юрьевича Воробьёва к нему обратилась жительница Черноголовки с просьбой поддержать строительство храма. После этого Губернатор дал поручение оперативно начать подготовку к проектированию и строительству.



Под руководством Председателя Московской областной думы Игоря Юрьевича Брынцалова была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители духовенства, городской администрации, проектирующей и строительной организаций.



Храм будет располагаться на Центральной улице — в шаговой доступности для жителей города. Рассчитан на 250 прихожан. Начало строительных работ запланировано на март–апрель 2025 г.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал открытие в Подольске памятника-бюста Герою России, генерал-майору Игорю Сергуну. По словам Андрея Воробьева, то, что память об Игоре Сергуне восстановлена в Подольске, особенно символично. Губернатор обратил внимание, что памятник находится недалеко от аэропорта Кузнечики, откуда и совершали свои вылеты легендарные летчики-истребители, защищавшие Москву в годы Великой Отечественной войны.

«Игорь Сергун принадлежит к числу героев нынешнего поколения», — подчеркнул Воробьев.