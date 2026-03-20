В Черноголовке Подмосковья школьникам рассказали о раздельном сборе отходов

Экоурок для учеников младших и средних классов прошел в Черноголовской школе на этой неделе. Специалисты регионального оператора Ногинского кластера объяснили детям правила сортировки твердых коммунальных отходов и рассказали о полезных экопривычках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает серию занятий в рамках программы «Береги природу, сортируй отходы». На этой неделе специалисты вновь посетили школу в Черноголовке, где уже проводили экоуроки ранее.

Начальник управления внешних коммуникаций и защиты информации министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Регина Бурдуковская отметила, что интерес к экологической повестке среди детей и молодежи растет.

«Сегодня среди детей и молодежи разных возрастов видим запрос на включение в экологическую повестку. Наши региональные операторы на еженедельной основе проводят уроки в образовательных учреждениях, обеспечивают транспортировку отходов с крупных мероприятий и участвуют в масштабных проектах. К этой работе подключены общественные движения, инспекторы министерства и неравнодушные жители региона», — сказала Бурдуковская.

Во время встречи школьники в формате диалога задавали вопросы и участвовали в тематических играх. Им напомнили, в какие контейнеры следует выбрасывать алюминиевые банки и макулатуру, а также рассказали, как повседневные привычки помогают снижать нагрузку на окружающую среду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.