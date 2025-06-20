В Черноголовке педагог детского лагеря приносит на занятия питомцев

«Равновесие-2025!» детский лагерь на базе МАН «Импульс» в городе Черноголовке не перестает удивлять своих маленьких участников. Каждый год в лагере в июне педагог допобразования Андрей Александрович Соктин устраивает ​контактный мини-зоопарк. Педагог приносит в лагерь своих питомцев. На этот раз Андрей Соктин принес кроликов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята с большим интересом и восторгом пообщались с пушистиками породы карликовый рекс и карликовый заяц. Педагог и научный сотрудник ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН дал общую характеристику отряда зайцеобразные, привел отличительные черты представителей родов кроликов и зайцев, рассказал ребятам об их образе жизни и поведении.

Ученый рассказал об истории одомашнивания кроликов, расселения по планете, особенностях содержания, на живом примере описывая морфологическое строение зверьков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.