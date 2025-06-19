В Черноголовке отметили День медицинского работника

В честь Дня медицинского работника в Черноголовке поздравили медработников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За добросовестный труд и высокий профессионализм вручили медицинским работникам благодарственные письма и почетные грамоты. А коллектив КДЦ «Гамма» подготовил праздничный концерт. Мероприятие состоялось в Большой гостиной города.

Главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц пожелал коллегам здоровья и развития Черноголовской больнице.

«Работа медика — не просто профессия, это призвание. Ваш труд вызывает глубокое уважение. А вы являетесь примером настоящего служения людям. Вы лечите не только тело, но и душу. Ведь пациенты зачастую обращаются к вам не только за медицинской помощью, но и за советом и поддержкой в сложных жизненных ситуациях, связанных со здоровьем.

Дорогие работники здравоохранения! Еще раз поздравляю вас с праздником! Желаю вам семейного благополучия, достатка и, конечно же, здоровья!» — поздравил медработников глав округа Роман Хожаинов.

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