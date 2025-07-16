В Черноголовке открылась регистрация на полумарафон 2025

Черноголовский марафон состоится 5 октября. Это забег будет посвящен Солнечной системе. В этом году наукограду Черноголовка исполнилось 69 лет, и город получил великолепный подарок — уникальную модель Солнечной системы, которая соблюдает соотношения размеров небесных тел и расстояний между ними. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Модель Солнечной системы в Черноголовке построена в масштабе 1:1 500 000 000. Чтобы обойти этот удивительный арт-объект, понадобится несколько часов. В центре комплекса — конечно же, Солнце. А далее простираются планеты: Меркурий, Венера, Земля и Марс находятся довольно близко друг к другу, а до Юпитера предстоит пройтись или пробежаться. Все макеты светятся в темное время суток.

Спортсменов ждут следующие дистанции:

21 км — В поисках Плутона (18+)

10 км — К далекому Нептуну и обратно (18+)

5 км — Ураганный Уран. На этой дистанции допускаются к участию мужчины и женщины, юноши и девушки от 14 лет включительно.

3 км — Мимо Сатурна пробегали. К забегу допускаются мужчины и женщины без возрастных ограничений и дети от 11 лет включительно

3 км — Мимо Сатурна с паками проходили (скандинавская ходьба 18+)

1 км — Маленькое космическое путешествие к Сатурну. На этой дистанции разрешается участие детей от 5 до 10 лет включительно

Регистрация уже открыта по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.