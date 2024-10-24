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В Черноголовке объявлен конкурс на благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха «Южное озеро» в городском округе Черноголовка, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2024 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство зоны отдыха «Южное озеро».

Работы осуществляются в рамках программы формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий и финансируются за счет средств бюджета Московской области и федерального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.