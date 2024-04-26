В Черноголовке написали «Диктант Победы»

«Диктант Победы» — важная всероссийская историческая акция, направленная на отстаивание непоколебимости исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, позволяющая гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Главная цель акции — отстоять непоколебимость исторической правды, сформировать у молодого понимание значимости победы советского народа над фашистской Германией.

В этот день в Черноголовке свои знания о Великой Отечественной войне проверили Секретарь местного отделения парии «Единая Россия» Леся Шигалева, руководитель фракции Павел Тараканов, Председатель Совета ветеранов городского округа Черноголовка Андрей Трофимович Чобко, члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии».

«Помним, чтим, передаем. Это наш долг в преддверии Дня Великой Победы. Очень важно отдать дань уважения за тот героический подвиг наших предков в Великую Отечественную войну — они сражались за будущее не только для нашей страны, но и всего мира. Принимая участие в „Диктанте Победы“, мы сохраняем память о героизме тех, кто защищал нашу Родину.», — отметила Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Леся Шигалева.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.