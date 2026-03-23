В Черноголовке и Павловском Посаде оштрафовали компании за невнесение платы

Две компании в Черноголовке и Павловском Посаде привлекли к ответственности за несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Нарушения выявили по материалам Росприроднадзора и столичного департамента природопользования, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты регионального Минэкологии рассмотрели материалы, поступившие из межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям, а также из департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Было установлено, что в Черноголовке предприятие по производству напитков не внесло плату за негативное воздействие в определенные законом сроки. А в Павловском Посаде предприятие по оптовой торговле горюче-смазочными материалами нарушило срок внесения такой платы, что также является нарушением», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам рассмотрения дел обе компании оштрафованы. В министерстве напомнили, что в соответствии с законом «Об охране окружающей среды» плата взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками, сбросы в водные объекты, а также за хранение и захоронение отходов производства и потребления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.