В Черноголовке «Единая Россия» организовала памятный автопробег, посвященный предстоящему «Диктанту Победы»

24 апреля в Подмосковье состоялся памятный автопробег, посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне и предстоящему «Диктанту Победы». Колонна ретроавтомобилей, в числе которых и культовая «Победа», стартовала от Государственного военно-технического музея в г. о. Черноголовке и проследовала до Центрального музея Военно-воздушных сил в Монине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В торжественном старте автопробега приняли участие депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов, председатель Совета ветеранов г. о. Черноголовка Андрей Чобко, секретарь черноголовского отделения «Единой России» Леся Шигалева, а также многочисленные жители наукограда, неравнодушные к истории своей страны.

Вячеслав Фомичев, обращаясь к участникам мероприятия, акцентировал внимание на значимости подобных мероприятий для формирования патриотического сознания у молодежи. Он призвал всех присутствующих не только участвовать в «Диктанте Победы», который состоится 25 апреля, но и делиться своими знаниями и историями, чтобы память о героических событиях Великой Отечественной войны жила в сердцах людей.

«Победа — это не только военные сражения, но и трудовой подвиг тех, кто в тылу ковал оружие, кто обеспечивал фронт всем необходимым, кто, несмотря на все трудности, продолжал верить в победу. Это была общая борьба всего советского народа, объединенного одной целью — защитить свою землю от врага. Именно поэтому наше региональное отделение в Московской области запустило в Год защитника Отечества программу „Успех в единстве поколений“, опираясь на накопленный десятилетиями опыт, мы выстраиваем работу по патриотическому воспитанию с применением новых технологий и подходов», — рассказал Вячеслав Фомичев.

«Сегодняшний автопробег — это не просто дань моде на ретроавтомобили, — подчеркнул в своем выступлении глава округа Роман Хожаинов. — Это символ нашей памяти, знак уважения к подвигу наших дедов и прадедов. Мы должны передать эту память будущим поколениям, чтобы они знали и помнили, какой ценой была завоевана Победа».

Торжественная атмосфера мероприятия была дополнена звучанием песен военных лет в живом исполнении, которые напомнили собравшимся о трагических событиях прошлого. По пути следования колонны выстроились жители окрестных населенных пунктов, приветствуя участников автопробега.

В Монино, у стен Центрального музея Военно-воздушных сил, участников встречали ветераны и многочисленные зрители. Посещение Центрального музея Военно-воздушных сил стало кульминацией дня. Величественные самолеты, застывшие в ангарах, будто живые свидетели воздушных сражений, рассказывали свои истории. Каждый экспонат — это не просто кусок металла, а символ мужества и героизма советских летчиков, отстоявших свободу и независимость Родины.

«Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других стран проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, часть заданий будет посвящена специальной военной операции. Организаторами международной акции выступают партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.