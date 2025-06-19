В Черноголовке детей приглашают на дополнительные занятия

МУДО ЦДО «Импульс» городского округа Черноголовка приглашает детей на уникальные образовательные программы на новый учебный 2025–2026 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В отделении действуют программы по естественно — научному направлению, которое включает в себя юного зоолога, геошколу, клуб «Почемучки», занятия по астрономии, физики и математике различных уровней,

формирование навыков успешного обучения.

Техническое направление предлагает ребятам обучение по робототехнике, авиамоделированию, также сюда входит разработка игр и графический у дизайн.

Кроме того есть социально-гуманитарное направление, включающее школу внимания, головоломку, научную журналистику, английский, альбионику: творческую практику, немецкий и китайский.

Подробности по возрастным ограничениям и записи на занятия можно уточнить по тел.: 8 (496-52) 4-03-40, 8(496)-52-281-73. Запись открывается уже в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.