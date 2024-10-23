В Чеховском техникуме открыли «Парту Героя»

В техникуме Дмитрий учился на электромонтера. Он был активным студентом и всегда помогал другим. После обучения и срочной службы в армии работал на различных предприятиях округа. В 2022 году ему пришла повестка на специальную военную операцию и молодой человек решил пойти защищать страну.

«Когда была объявлена мобилизация, все это обсудили. Он сказал, что, конечно, хочется где-то на своей земле воевать, если вдруг призовут. Но потом, там такие же дети, как Соня с Лерой, если мне принесут повестку, я пойду. Поэтому, когда ее принесли, у нас не было даже разговоров, чтобы никуда не идти. Он собрался на утро и пошел», — рассказала мама погибшего бойца Юлия Гвоздицкая.

Дмитрия Шукаева наградили орденом Мужества посмертно за отвагу и героизм.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.