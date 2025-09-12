В Чехове завершили масштабное комплексное благоустройство двора по ул. Мира

«Запрос от жителей на создание комфортной зоны в большом дворе нескольких пятиэтажек звучал не раз. В этом году мы смогли реализовать задуманное», — рассказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

На площади более 7,7 тыс. кв. м разместились две детские игровые площадки 200 и 150 кв. м каждая и площадка для воркаута с современными тренажерами и антивандальным теннисным столом. По периметру установлены камеры видеонаблюдения, с подключением к системе «Безопасный регион». Обустроены пешеходные дорожки и значительно увеличены парковочные пространства. Возле подъездов установлено 30 лавочек с урнами и по всей площади оборудовано освещение.

«По случаю окончания работ для самых маленьких жителей двора мы устроили праздник. Ребятня с удовольствием принимала участие в конкурсах и угощалась сладкой ватой. Родители тоже по достоинству оценили новое комфортное пространство для отдыха», — отметил глава округа.

В этом году в м. о. Чехов было комплексно благоустроено 4 двора. На трех из них по ул. Мира, Дружбы и Чехова обновлены детские игровые комплексы. Еще один большой двор обустроен в деревне Манушкино — там значительно расширено парковочное пространство, сделаны тротуары и пешеходные дорожки.

Общая площадь благоустройства дворовых территорий в муниципалитете превысила 20 тысяч квадратных метров. В следующем году работы по благоустройству будут продолжены.

