В Чехове завершили консервацию лесопожарной техники

После окончания пожароопасного сезона в Чехове специалисты провели консервацию спецтехники перед наступлением зимы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы успешно прошли пожароопасный сезон, он завершился 15 числа. Вся техника подготовлена к консервации. Согласно приказу, сняли все информационные таблички, аншлаги, указатели, провели тщательно ревизию», — рассказал и. о. директора филиала подольский «Русский лес» Александр Григорян.

Чтобы при минусовых температурах техника не замерзла, ее подготавливают в осенне-зимний период.

«Консервация необходима для того, чтобы предотвратить негативное воздействие природных факторов, хотя гараж у нас отапливаемый, но все бывает. Когда техника работает — это одно, а когда она не используется, мы смазываем определенные узлы и агрегаты, которые находятся в противопожарном оборудовании», — отметил инженер лесопожарной станции Семен Лукичев.

При необходимости производится замена масла в двигателе автомобиля и фильтров дизельного топлива. Также специалисты очищают от воды автозапчасти — помпы и подающие узлы. Помимо этого, все краны проверяют на отсутствие течи и продувают их сжатым воздухом.

Завершить все мероприятия планируют до 15 декабря. Расконсервация происходит весной: в конце марта — начале апреля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.