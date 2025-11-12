В Чехове завершается прием заявок на участие в фестивале «Мелиховская весна»

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет c 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», расположенном в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подать заявку можно до 17 ноября по электронной почте mel-vesna@mail.ru, форма заявки доступна по ссылке https://clck.ru/3P8wyk.

Приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям Антона Чехова или о самом авторе.

В традиционной специальной программе «Чехов+» будут представлены постановки по произведениям Михаила Булгакова.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках: в театральном дворе, на открытой сцене в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», а также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области проводит театральный фестиваль уже в 26-й раз, за годы работы в нем приняли участие более 220 театров из 25 стран мира, зрители увидели 351 спектакль.

