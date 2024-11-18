В Чехове запустили курс по изучению церковнославянского языка

В Чехове стартовал новый онлайн образовательный проект, посвященный церковнославянскому языку. Он реализуется совместно с Чеховским благочинием Подольской епархии Русской Православной Церкви при поддержке местного отделения союза женщин России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Преподаватель проекта — Нина Жильцова, основательница онлайн-школы древнерусской и церковнославянской каллиграфии «Горлица». Она имеет богатый опыт участия в художественных и православных инициативах.

История церковнославянского языка начинается в 863 году. Тогда святые равноапостольные Кирилл и Мефодий перевели с греческого необходимые в христианской церкви книги: Евангелие, Апостол, Псалтирь, а также литургические тексты.

Церковнославянский имеет особое значение для Русской Православной Церкви, потому что он является современным богослужебным языком церкви. Этот язык насыщен поэтическими образами и сакральным смыслом.

Формат интенсива включает один месяц обучения, 17 онлайн-уроков и поддержку преподавателя. Участники за месяц обучения освоят чтение на церковнославянском языке, изучат уникальные рукописи 14–17 веков, узнают, как звучал Псалтирь в древности, погрузятся в историю письменности и оценят глубину и красоту языка.

С каждым новым участником появляется не только интерес к древнему наследию, но и стремление к изучению, пониманию и сохранению культурных традиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.