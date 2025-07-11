В Чехове вырос уровень раскрываемости преступлений

В отделении полиции муниципального округа Чехов прошло итоговое совещание, посвященное результатам работы за II квартал 2025 года. На мероприятии 6 сотрудников были награждены погонами младших лейтенантов, а лучшие представители правоохранительных органов отмечены благодарственными письмами от главы муниципалитета и руководства чеховского ОМВД России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание на совещании было уделено анализу статистики раскрываемости преступлений. Общий показатель за указанный период составил 84,8%, что на 7% превышает показатели предыдущего квартала и на 7,4% — среднеобластной уровень. Раскрываемость преступлений предварительного следствия достигла 78,3%, что значительно выше показателя за аналогичный период прошлого года — 67,6%.

В рамках оценки эффективности работы сотрудники полиции обозначили основные направления деятельности на ближайшее время. Среди приоритетных задач — борьба с экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ, а также обеспечение правопорядка на общественно-политических мероприятиях и защита бюджетных средств от преступных посягательств.

Благодаря взаимодействию полиции и администрации округа совершенствуется раскрытие краж, работает система видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», а также ведется активная профилактическая работа по снижению числа ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.