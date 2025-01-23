В Чехове возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, мероприятия было приурочено к дате освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

22 января — день освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. В эту важную дату жители округа, юнармейцы, волонтеры, члены «Боевого братства», депутаты местного отделения партии «Единая Россия» и Мособлдумы, молодогвардейцы и сторонники партии собрались, чтобы возложить цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, павшим на фронте.

В декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Бои в регионе шли на протяжении полутора месяцев. За время контрнаступления Красная армия освободила свыше 11 тысяч населенных пунктов, многие из которых сохранили только название. 22 января 1942 года был взят последний опорный пункт немцев в Московской области — Уваровка, что стало завершающим аккордом освобождения региона от фашистских захватчиков.

В памятном мероприятии, организованном чеховскими партийцами в рамках федерального проекта «Историческая память», также приняли участие ветераны и действующие военнослужащие округа, принимающие участие в специальной военной операции.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.