В Чехове волонтеры плетут маскировочные сети

Вот уже два года в Чехове плетут маскировочные сети для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Сейчас в округе три места, где занимаются плетением покрытий. Это Алачково, Новый Быт и Любучаны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За это время добровольцы сплели более 1 тыс. маскировочных сетей. Любой желающий может присоединиться к доброму делу.

«Кто-то режет материал, кто-то оплетает сети, кто-то плетет, кто-то делает все вместе. Плюс еще сушит и собирает каши. Поэтому каждый выбирает по душе себе занятие», — отметила организатор волонтерского движения по плетению маскировочных сетей Ирина Черникова.

Посильную помощь бойцам оказывают люди совершенно разного возраста. Каждый из них не жалеет ни сил, ни времени. Все они объединены одной общей идеей.

«Сама военный пенсионер. Мне это близко. Я прихожу каждый день. В 10 утра прихожу. До 3 часов дня плету сети. Затем сушу сухари. А после 9 вечера у телевизора вяжу носки», — рассказала волонтер Валентина Александрова.

Каждый из них работает, учится или отдыхает на пенсии. Но их самоотверженность и преданность делу не может не вызывать уважения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.