В Чехове торжественно открылась «Тропа Защитников Отечества»

На территории Чеховской больницы, расположенной на улице Пионерская м. о. Чехов, состоялось торжественное открытие «Тропы Защитников Отечества». Мероприятие было приурочено к завершению ремонта одного из корпусов поликлиники и направлено на увековечивание памяти подвигов российских воинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это начало организации оказания медицинской помощи по принципу «зеленого коридора» ребятам — участникам Специальной военной операции и вернувшимся домой. Действительно «Тропа Защитников Отечества» — будет символом памяти подвигов наших ребят. Это очень важно», — отметил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

В акции приняли участие ветераны специальной военной операции, представители администрации округа, студенты медицинского колледжа и представители Чеховского благочиния. Их руками были посажены 8 саженцев сирени, как символ патриотизма и исторической памяти.

«Мне хочется пожелать, чтобы эта тропа памяти не просто была памятью о тех, кто отдал свою жизнь, а памятью о том, что это дело, это служение, оно совершается ежедневно», — прокомментировал благочинный Чеховского церковного округа Игумен Сергий (Куксов).

Открытие «Тропы Защитников Отечества» сочетает мемориальную, общественно-воспитательную и социально-организационную функции: сохраняет память о погибших и поддерживает ветеранов и участников СВО.

Аллея станет значимым местом для пациентов и сотрудников учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.