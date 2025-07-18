В Чехове стартует масштабное благоустройство городского парка культуры и отдыха

«Уже давно парк, ставший одним из излюбленных и популярных мест отдыха наших жителей и гостей муниципального округа Чехов, сегодня требует глобального пересмотра своего функционала и имеет от горожан запрос на улучшение и значительное наполнение. Старожилы при случае всегда вспоминают и о лодочной станции, и об аттракционах с колесом обозрения. Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева наш парк был включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и теперь его ждет масштабная реконструкция», — рассказал глава м. о. Чехов Михаил Собакин.

Для того, чтобы учесть все пожелания жителей были проведены общественные обсуждения, на которых представители дирекции парка, общественный совет и ведущий архитектор подрядной организации представили собравшимся концептуальный проект.

Согласно исторической справке, считается, что парк возник в XVIII веке как часть усадьбы Васильчиковых-Ланских, где жили потомки А. С. Пушкина. В апреле этого года правительством Московской области усадьбе и прилегающим к ней территориям парка был присвоен статус объединенной зоны охраны. В связи с этим, проектом предусмотрено полное сохранение исторического облика этой части парка. В ходе работ там будет проведен ремонт существующих пешеходных дорожек с полной заменой основания покрытия, очистка родника напротив Анно-Зачатьевского храма и установка малых архитектурных форм — скамеек, урн, беседки и стилизованных под 18-й век фонарей. Здесь же предусмотрены посты охраны, велопарковка и элементы навигации. На большом пруду запроектированы деревянные настилы, в том числе на месте существующего пирса. Мостик через перелив заменяется новым, а сцена полностью демонтируется. В части озеленения будет произведена локальная посадка лиственных деревьев, кустарников, разбивка цветника.

Основное преображение коснется современной части городского парка. Там появятся детские площадки, веревочный парк, спортивная зона с воркаутом, теннисными столами и тренажерами. В северо-западной части парка будет оборудована большая площадь для аттракционов. Центральная часть будет отведена под площадку для массовых мероприятий с установкой большой сцены и амфитеатра. Напротив расположится зона отдыха и кафе. При входе в парк, ближе к реке, запроектирован бетонный скейт-парк, рядом планируется установка павильонов для мастер классов и проката. По всей площади парка, в зоне скопления отдыхающих предусмотрена установка туалетов. Возле детской площадки установим комнату матери и ребёнка. По всему парку пройдет велосипедная (летом) и лыжная (зимой) трасса шириной 4 метра.

Общая площадь благоустройства составит около 150 тысяч кв. м. Проектно-изыскательские работы начнутся уже в этом году, завершение реконструкции запланировано на 2027 год. На время проведения работ, полностью парк закрываться не будет. Поэтапно будут перекрываться лишь те локации, где будут идти работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.

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