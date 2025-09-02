В Чехове стартовали курсы по управлению беспилотных летательных аппаратов

В деревне Волосово муниципального округа Чехов стартовали первые курсы по обучению допризывников новой военно-учетной специальности «Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов». Мероприятие организовано Московским городским аэроклубом «ДОСААФ России» совместно с Чеховским военным комиссариатом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках курса обучение проходят десять юношей, которые решили получить новую военно-учетную специальность. Программа включает как теоретические занятия, так и практическую подготовку. Допризывники изучают стратегию и тактику применения беспилотных летательных аппаратов, оттачивают навыки управления военными дронами в полевых условиях и выполняют упражнения на специально подготовленной трассе.

Обучение начинается с занятий на симуляторе с использованием компьютерных программ и очков виртуальной реальности, после чего курсанты переходят к управлению дронами в реальных условиях. Профессиональная подготовка позволит участникам не только приобрести новые навыки, но и в дальнейшем при прохождении срочной службы в армии распределиться по специальности оператора беспилотных летательных аппаратов.

Общий срок курса составляет один месяц. После завершения обучения каждый участник получит соответствующую запись о специальности в своем военном билете.

