В Чехове стартовала акция «Монетная неделя»

С 7 по 20 октября по всей территории России проходит акция «Монетная неделя», позволяющая гражданам обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги. Так, в Чехове произвести обмен монет можно в нескольких банковских отделениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках весенней акции в этом году было собрано более 31 миллиона монет, что позволило вернуть в оборот 135 миллионов рублей, в то время как в прошлом году активность населения составила более 20 миллионов монет и 83 миллиона рублей. Во время акции принимаются все монеты Банка России, выпущенные с 1997 года.

Впервые обновленные правила подразумевают, что обменивать мелочь можно не только в банках-участниках акции, но и в магазинах. Полный список участвующих торговых точек и график приема монет доступны на сайте. Некоторые магазины могут не принимать копейки, а рублевые монеты менять только на банкноты номиналом от 50 или 100 рублей. В то же время банки принимают любую мелочь и не требуют предварительной сортировки. В акции принимают участие 4 тысячи подразделений 159 банков, где можно обменять монеты на банкноты или памятные монеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.