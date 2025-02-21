В Чехове состоялась тренировка экстренно-оперативных служб

Заместитель главы муниципального округа Чехов Михаила Собакина Вадим Шевырев провел оценку качества показательной тренировки экстренно-оперативных служб муниципалитета по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, которая проходила на базе учебного полигона Чеховского техникума, сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно условной легенде, в результате столкновения трех легковых автомобилей пострадали два человека, и на месте происшествия начался пожар. После получения условного вызова оператору 112 на место оперативно прибыли экипажи ГАИ, которые установили ограждение для предотвращения повторных столкновений, произвели осмотр места происшествия и организовали пропуск автомобилей.

Далее к месту происшествия прибыли пожарные и спасатели ПСЧ-311 (специальная) ГКУ МО «Мособлпожспас». Они провели осмотр транспортных средств на наличие газового оборудования, уточнили количество пострадавших и характеры полученных ими повреждений, а также оказали первую помощь. Аварийно-спасательным инструментом были проведены работы по деблокации пострадавших, после чего их транспортировали к экипажу скорой медицинской помощи для получения дальнейшей медицинской помощи. Пожарные, в свою очередь, ликвидировали возгорание, подавая воздушно-механическую пену.

В завершении тренировки была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.