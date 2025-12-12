Глава Чехова вручил первые паспорта юным жителям

В преддверии Дня Конституции глава округа Михаил Собакин совместно с командиром войсковой части Чехов-7 полковником Сергеем Скворцовым в торжественной обстановке вручил паспорта Российской Федерации юным жителям м. о. Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для девяти ребят наступил важный и знаменательный этап — они получили свой первый взрослый документ.

«Особенно значимо, что это событие проходит в преддверии Дня Конституции Российской Федерации — основного закона нашей страны, гарантирующего права и свободу каждого гражданина. В Конституции РФ наряду со многими обязанностями и гарантиями, которые дает страна каждому гражданину нашего государства, отражено особо ценное для народа нашей страны отношение к семье, к старшим, к защите своей Родины, к патриотизму. Наш президент Владимир Путин, являясь основным гарантом Конституции, не раз отмечал что будущее России за молодым поколением», — подчеркнул Михаил Собакин.

Паспорт гражданина Российской Федерации получили: Елизавета Иванцова, Денис Пузанюк, Софья Перова, Тимур Фоменков, Максим Семенеев, Даниил Мишканев, Дарья Анохина, Ксения Мешкова, Савва Мараров.

На мероприятии Максим Семенеев вручил главе округа подарки — вымпел 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона и именной шеврон, с которым юноша ездил в Суджу. Максим рассказал, что летом они вместе с папой возили гуманитарную помощь жителям Курской области, а в будущем юноша планирует служить в данном подразделении.

Поздравить детей и разделить с ними праздник пришли их родные и близкие. По традиции вместе с документом юноши и девушки получили экземпляр Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История Государства Российского».

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.