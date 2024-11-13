В Чехове родители оценили качество питания в лицее № 4

В Чехове в лицее № 4 прошел родительский контроль школьного питания, организованный под руководством ответственного за питание Шишериной Ж. А. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие направлено на улучшение качества питания учащихся и вовлечение родителей в процесс контроля за школьным меню. Родители учеников из 1б, 4а и 6а классов посетили школьную столовую и приняли участие в дегустации завтрака.

Инициатива родительского контроля позволяет не только оценить вкус и качество приготовленных блюд, но и задать вопросы касательно составления рациона, соблюдения норм и санитарных требований.

Родители, желающие принять участие в следующем контроле, могут записываться через классного руководителя или напрямую к ответственному за питание. Этот подход позволяет наладить обратную связь и сделать школьное питание более прозрачным и качественным для всех учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.