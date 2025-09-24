В Чехове работает система «Безопасный регион»

На территории муниципального округа Чехов функционируют более 2 тысяч видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион», сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа «Безопасный регион» реализуется в Чехове с 2017 года. Камеры, подключенные к системе, установлены во дворах, общественных местах и на дорогах округа с целью снизить количество правонарушений.

Благодаря системе видеонаблюдения в прошлом году было раскрыто более 50 правонарушений, а за 8 месяцев 2025 года — 57. Именно система «Безопасный регион» помогла установить личности подростков, которые в ночь на второе августа самокатами ломали шезлонги на набережной реки Теребенка.

Доступ к системе «Безопасный регион» имеют сотрудники правоохранительных органов и силовых структур Московской области: ГУ МВД, УФСБ, ГУ МЧС, Росгвардия, а также органы местного самоуправления.

Физическим лицам доступ к видеокамерам не предоставляется. У жителей м. о. Чехов есть возможность самостоятельно обратиться в отделение полиции с заявлением для установления всех обстоятельств правонарушения, которое произошло в радиусе обзора видеокамеры системы «Безопасный регион». Узнать о том, что камера интегрирована в систему, можно по информационной табличке рядом с ней.

Установка видеокамер в рамках региональной и муниципальной программы будет продолжена в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.