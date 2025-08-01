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В Чехове проверили ход работ по комплексному благоустройству дворов

В муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году вошло 4 дворовые территории округа. Комплексное благоустройство ведется на ул. Чехова, дом № 59, ул. Дружбы, дома № 2А, 6/2, 6/1, 15, ул. Мира, дома № 11, 12, 13, 15, 16 и в деревне Манушкино, дома № 16, 17. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Контроль за реализацией программы осуществляется муниципальным и региональным правительством.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с управлением благоустройства администрации округа 30 июля проинспектировал работы по благоустройству дворовых территорий в Чехове.

Всеволод Волосевич отметил высокую степень готовности объектов по программам благоустройства в округе Чехов.

«Ямочный ремонт общей площадью около 4 тысяч кв. метров уже завершен. Сделано 6 пешеходных коммуникаций. Работы по благоустройству дворовых территорий мы планируем закончить к 15 августа», — сказал Волосевич.

Во дворах домов по ул. Дружбы, дома № 2А, 6/2, 6/1, 15 и ул. Мира, дома № 11, 12, 13, 15, 16 уже выполнены работы по подготовке к укладке асфальтобетонного покрытия, завершена установка бортового камня, проложены пешеходные тротуары.

«По всей Московской области в 2025 году в комплексное благоустройство входит 568 дворовых территорий, уже завершено 57% работ. Планируется отремонтировать 558 пешеходных коммуникаций, около 80% уже сделано. На 92% выполнен ямочный ремонт из запланированных 500 тысяч кв. метров дорожного покрытия», — отметил заместитель министра по содержанию территорий Подмосковья Всеволод Волосевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.