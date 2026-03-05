В Чехове провели урок мужества на выставке «Герои СВО»

Урок мужества с участием ветеранов специальной военной операции прошел в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» в Чехове. Школьники встретились с бойцами и познакомились с экспозицией, посвященной героизму военнослужащих и поддержке фронта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» состоялось мероприятие в рамках выставки «Герои СВО». Проект рассказывает о подвигах военнослужащих и вкладе жителей Подмосковья в поддержку фронта. Экспозицию подготовили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На выставке представлены портреты бойцов из серии «Уголь Донбасса» художника Сергея Марченко, реликвии из Музея Победы и Вознесенской Давидовой пустыни, а также экспонаты волонтерских сообществ округа «Z», «Горячие сердца», «Кашеварочка» и чеховского отделения «Ассоциации ветеранов СВО».

Программа началась с экскурсии, во время которой школьникам рассказали о причинах проведения специальной военной операции. Затем перед учениками выступили ветераны боевых действий — руководитель местного отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Николай Трофимов, а также Роман и Дмитрий с позывным «Хорват». Дмитрий рассказал об операции «Труба» под Суджей, в которой участвовал. По его словам, военнослужащие преодолели 14 километров газопровода, чтобы выйти в тыл противника.

Посетители могут не только увидеть экспонаты, но и примерить военную экипировку, оценить вес амуниции и ознакомиться с трофейным оружием. Также на площадке демонстрируют фильм фонда «Защитники Отечества» о чеховских бойцах, погибших при исполнении служебного долга.

Выставка будет работать до 24 мая с 10:00 до 16:45. Выходные дни — понедельник и вторник, последняя пятница месяца — санитарный день. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.