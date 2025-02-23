В рамках празднования Дня Защитника Отечества в Чехове провели общегородской «Урок мужества» для подрастающего поколения, сообщили в пресс-службе округа.

В фойе Дворца культуры «Дружба» прошлая выставка трофеев, связанных с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Она вызвала большой интерес у посетителей, особенно у молодёжи. На выставке каждый желающий смог собрать и разобрать автомат Калашникова, а также попробовать себя в роли виртуального оператора дронов.

В мероприятии приняли участие ветераны, депутаты, волонтёры и все жители, которые поддерживают бойцов.

Бойцы поблагодарили за письма и рисунки. Владимир Мазур — командир группы разведки штурмового батальона. Дважды кавалер ордена «Мужества», полный кавалер высшей награды Луганской народной республики ордена «За доблесть», полный кавалер ордена «Службою и Храбростью» ЛНР. Также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством ll степени», медалью «За Отвагу», медалью «Воину Добровольцу», медалью «Участник СВО», медалью «За Отвагу» ЛНР, медалью «За боевые заслуги» ЛНР, медалью «За Веру и волю» ЛНР, отвечая на вопрос о талисманах, сказал, что одним из них стало письмо девочки из 6-го класса. Детские рисунки военные размещают даже в кабине танка.

Серьёзными темами стали вопросы о первых пленных и эмоциях при виде гибели однополчан, ставших близкими. Это сложные вопросы, которые задают взрослые. И отвечают на них бойцы с тяжёлым сердцем, но с уверенностью в нашей безусловной победе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.