В Чехове проведен отлов и осмотр бездомных собак

В ответ на обращения граждан о проблеме бездомных собак в военном городке Чехов-2 подрядная организация АНО «Центр содержания бездомных животных» осуществила отлов животных без владельцев в рамках программы ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, сообщает пресс-служба администрации горокруга Чехов.

Отловленные собаки были переданы в приют для животных «Домашний», где был проведен осмотр животных, вакцинация и чипирование. Эти меры направлены не только на защиту населения, но и на обеспечение здоровья и безопасности самих животных.

Администрация г. о. Чехов напоминает о необходимости ответственного обращения с домашними питомцами, включая их своевременную стерилизацию и вакцинацию, что поможет предотвратить дальнейшее появление безнадзорных собак на улицах.

Для получения дополнительной информации и решения вопросов, касающихся отлова безнадзорных животных, граждане могут обращаться в управление ЖКХ администрации городского округа Чехов по телефону: 8 (496) 723-00-04.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.