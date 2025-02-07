В Чехове прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам

«Это стало символичным, поскольку сейчас библиотека представляет собой своеобразный центр знаний и пространство для формирования у нашего подрастающего поколения жизненных ориентиров и гражданской позиции», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Вместе с Михаилом Собакиным паспорта юным гражданам вручил заместитель командира одной из воинских частей округа Чехов по военно-политической работе, полковник Владимир Перепечай.

«В год Защитника Отечества присутствие кадровых военных на подобных мероприятиях — это хороший повод еще раз показать нашим детям престиж военной профессии и значимость Вооруженных Сил России в защите нашей Родины, ее истории и культуры», — отметил глава округа.

Свой первый паспорт получили Полина Алексеева, Арсений Родченков, Мария Задорожная, Вадим Куликов, Евгения Семенова, Владислав Гребенников, Мария Зыкова, Сергей Куликов, Ульяна Буйдина, Андрей Подколзин, Анастасия Зубкова и Денис Солдатченков.

«Паспорт — это не просто документ, удостоверяющий личность, это символ нашей ответственности перед обществом и государством. Обладать российским паспортом — значит быть патриотом, любить свою страну, знать и уважать ее традиции», — подчеркнул Михаил Собакин.

Вместе с паспортом двенадцать юношей и девушек получили экземпляр Конституции Российской Федерации и памятные подарки. Разделить радость с молодыми людьми пришли их родные и близкие.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.