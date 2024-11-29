В Чехове прошла торжественная церемония вручения паспортов

В городском округе Чехов состоялась церемония вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вместе с председателем совета депутатов Галиной Козиной в торжественной обстановке вручил паспорта юным жителям округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поздравить ребят пришли их родители и друзья. Вручение паспорта — важное событие в жизни молодых людей, которое знаменует начало взрослости и самостоятельности.

Вместе с паспортами экземпляры Конституции Российской Федерации получили: Артем Анякин, Полина Веселова, Максим Вавилов, Анна Габдуллина, Кирилл Головин, Андрей Антифеев, Юлия Кремнева, Софья Маслова, Алина Каменская и Артем Насонов.

Глава округа пожелал ребятам никогда не забывать о великом наследии России и гордиться своим гражданством. Он подчеркнул, что для молодежи открыты широкие возможности для учебы и саморазвития, которые помогут стать настоящими профессионалами и внести свой вклад в процветание страны.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.