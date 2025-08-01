В Чехове прошла акция «Собери ребенка в школу»

Глава округа Михаил Собакин 1 августа вручил рюкзак с набором школьных принадлежностей многодетной семье Очерет в рамках традиционной всероссийской акции «Собери ребенка в школу», сообщает пресс-служба администрации округа.

Супруги Алексей и Ольга Очерет живут в поселке Шарапово и воспитывают троих детей. Алексей Очерет — участник СВО, служит по контракту в воздушно-десантных войсках, имеет награды «Орден Мужества», медаль «За Отвагу», медаль Суворова и медаль Жукова. По роду службы принимал участие в военных действиях в Сирии. Сейчас находится в реабилитационном отпуске после тяжелого ранения.

Старшая дочь Ульяна учится в школе № 8 города Чехова и пойдет в этом году в 6 класс. Девочка любит математику и увлекается спортом, играет в футбол.

«Мы для тебя собрали рюкзак. Здесь все, что необходимо для школы. Я попросил, чтобы все наши подарки были яркими, красивыми. Учись хорошо, дети — это наше будущее. С наступающим первым сентября!» — поздравил школьницу Михаил Собакин.

Младшие дети тоже получили подарки от главы округа: четырехлетнему Ивану подарили конструктор военной техники, а Валентине, которой скоро исполнится 1 год, ходунки-каталку.

Семья Очерет поблагодарила организаторов акции и представителей администрации м. о. Чехов за оказанную помощь в подготовке к школе. Они были тронуты теплым приемом и рады подаркам.

Всероссийская акция «Собери ребенка в школу» проводится с целью оказания адресной помощи в подготовке к началу нового учебного года детям из многодетных семей, малообеспеченных и неблагополучных семей, детям-инвалидам, а также детям участников СВО и детям, проживающим в воссоединенных регионах.

Подать заявку на участие в акции «Собери ребенка в школу» можно до 1 сентября по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.