В Чехове прошел рейд по постановке на воинский учет

Граждан, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальном округе Чехове, проверили на соблюдения требований законодательства РФ по воинскому учету, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверку осуществляли сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Чеховскому гарнизону совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России и военного комиссариата м. о. Чехов.

В ходе мероприятия было проверено более 50 водителей такси, работающих в местных таксопарках и занимающихся пассажирскими перевозками. Выявлено 3 гражданина, получивших российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва на военную службу. На месте им были вручены повестки в военный комиссариат Чехова, где в установленном законом порядке будет принято решение о их постановке на воинский учет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.