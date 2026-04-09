В Чехове прошел муниципальный этап игры «Зарница 2.0»
Фото - © Администрация м.о. Чехов
Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел 8 апреля на базе школы № 10 в Чехове. В соревнованиях участвовали 27 команд и 270 юнармейцев округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В этом году игра собрала рекордное количество участников. Вместе с юнармейцами на площадке работали координаторы отрядов.
Организаторами выступили руководители юнармейских подразделений, члены объединения «Лопасненский батальон», представители совета ветеранов пограничных войск, военнослужащие местного гарнизона и центр тактической медицины «Время Ч».
