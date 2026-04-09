В Чехове прошел муниципальный этап игры «Зарница 2.0»

В этом году игра собрала рекордное количество участников. Вместе с юнармейцами на площадке работали координаторы отрядов.

Организаторами выступили руководители юнармейских подразделений, члены объединения «Лопасненский батальон», представители совета ветеранов пограничных войск, военнослужащие местного гарнизона и центр тактической медицины «Время Ч».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.