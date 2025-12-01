В Чехове прошел марафон скандинавской ходьбы

сегодня в 17:03

В городском парке культуры и отдыха города Чехов прошло мероприятие в формате марафона скандинавской ходьбы, организованное для участников программы «Активное долголетие». Открытие мероприятия сопровождалось разминкой под руководством Михаила Авдаляна, мастера спорта России по спортивной борьбе и представителя регионального отделения Общероссийского движения «Здоровое Отечество». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Скандинавская ходьба признана эффективным способом укрепления здоровья и способствует активному времяпрепровождению на свежем воздухе. Участники преодолели установленную дистанцию, после чего им были вручены памятные медали. Завершение мероприятия прошло в формате совместного чаепития.

Марафон стал значимым мероприятием, направленным на поддержку и продвижение здорового образа жизни среди старшего поколения муниципального округа Чехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.