В Чехове прошел личный прием граждан по вопросам благоустройства

Глава Чехова Михаил Собакин совместно с чеховским городским прокурором Вадимом Шишкиным провел личный прием жителей округа. Обращения касались благоустройства, экологии, капитального ремонта многоквартирных домов, работы управляющих компаний и содержания собственного жилья. Михаил Собакин дал разъяснения по каждому вопросу и назначил ответственных лиц, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также глава муниципалитета подчеркнул важность активного участия граждан в процессе улучшения качества жизни в округе и призвал жителей не оставаться равнодушными к вопросам своего города.

Жители Чехова могут записаться на прием следующими способами:

заполнить соответствующую форму на официальном сайте администрации м. о. Чехов;

лично обратиться в службу по работе с обращениями граждан по адресу: г. Чехов, Советская пл., д. 3, каб. № 2.

Консультацию о записи на прием можно получить по телефону: 8 (496) 726-89-96.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.