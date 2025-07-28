В Чехове прошел фестиваль «Молодинская битва»

Фестиваль «Молодинская битва» проводится в м. о. Чехов с 2009 года и объединяет участников и гостей со всей России. Ежегодно люди приезжают в село Молоди, чтобы погрузиться в эпоху 16 века и увидеть масштабную реконструкцию битвы, где была одержана величайшая победа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря итогу этого сражения Россия сохранила независимость, а победа стала поворотной точкой в противостоянии Московского государства и Крымского ханства. В этом году масштабное мероприятие посетило 55 тысяч зрителей, интересующихся корнями своих предков, а в реконструкции приняло участие рекордное количество исторических клубов.

На поле в Молодях развернулись масштабные гуляния: ремесленная слобода, фестиваль колокольного звона, народные забавы, квесты, турниры по фехтованию и стрельбе из лука, исторические и современные аттракционы, кулачный бой и концерт творческих коллективов Подмосковья. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах и обучиться ремеслам, которыми в совершенстве владели наши предки. И взрослые, и дети нашли себе занятие по душе.

Кульминацией мероприятия стала реконструкция уникальной битвы, на которой 120-тысячную татарскую армию разгромили 30 тысяч русских воинов. В ходе пятидневного сражения воеводы Ивана Грозного Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин нанесли поражение войску крымского хана Девлет-Гирея. Обмануть врага помог «Гуляй-город» — передвижные деревянные крепости. Именно он сыграл в Молодинской битве решающую роль.

Праздничные мероприятия «Молодинской битвы» посетил глава м. о. Чехов Михаил Собакин. По традиции он принял участие в панихиде по погибшим вождям и воинам в храме Воскресения Христова в селе Молоди, а затем вместе с жителями и духовенством возложил цветы и корзину к Закладному камню и стеле «Населенный пункт воинской доблести». На историческом поле глава муниципалитета произнес приветственное слово и дал старт главной реконструкции фестиваля:

«Сохраняя память о героях, великом подвиге и мужестве наших предков мы — потомки великих героев прошлого — обязаны через века пронести память о беспримерном подвиге и победе русских воинов», — сказал Михаил Собакин.

В сентябре 2017 года Постановлением Московской областной думы, был принят Закон Московской области «О праздничных днях и памятных датах Московской области», где последняя суббота июля обозначена, как День Битвы при Молодях — 1572 год.

Военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях» неоднократно занимал призовые места на конкурсах и принимал участие во всероссийских и областных выставках и ярмарках молодежного и событийного туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.

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