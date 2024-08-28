В Чехове продолжаются фасадные работы в здании школы № 1
Фото - © Администрация Чехов г.о.
В городском округе Чехов продолжается ремонт фасада трехэтажного здания школы № 1. В рамках работ осуществляется облицовка кирпичной кладкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В дополнение к ремонту фасада в школе ведется активная подготовка к новому учебному году. Книгообеспечение достигло 100% показателей, все кабинеты и внутренние помещения полностью оснащены необходимой мебелью и техникой. В настоящее время выполняется уборка территорий и помещений.
По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Денис Разуваев совместно с начальником управление образования Ириной Заболотневой провели мониторинг работы учебного заведения. По результатам проверки руководству школы были обозначены задачи и даны поручения по контролю и оперативному решению возникающих вопросов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.