В Чехове продолжаются фасадные работы в здании школы № 1

В дополнение к ремонту фасада в школе ведется активная подготовка к новому учебному году. Книгообеспечение достигло 100% показателей, все кабинеты и внутренние помещения полностью оснащены необходимой мебелью и техникой. В настоящее время выполняется уборка территорий и помещений.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Денис Разуваев совместно с начальником управление образования Ириной Заболотневой провели мониторинг работы учебного заведения. По результатам проверки руководству школы были обозначены задачи и даны поручения по контролю и оперативному решению возникающих вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.