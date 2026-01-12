В Чехове продолжают устранять последствия циклона и убирать снег с улиц и крыш

В Чехове продолжается круглосуточная уборка снега после сильного циклона, в работах задействованы более 150 сотрудников и 60 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Чехове продолжается ликвидация последствий мощного снегопада. Для уборки снега привлечено около 60 единиц техники и свыше 150 дворников и уборщиков общественных территорий. Работы ведутся круглосуточно с использованием дополнительных ресурсов.

Особое внимание уделяется расчистке дорог в сельских населенных пунктах, внутридворовых территорий и подъездов к контейнерным площадкам. Также в усиленном режиме очищаются тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к социальным объектам.

Сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» ежедневно очищают крыши многоквартирных домов от снега. Очистка проводится по очереди и завершится в ближайшие дни. Жителей просят соблюдать осторожность, не подходить близко к местам схода снега и не парковать автомобили у подъездов.

Глава округа Михаил Собакин поблагодарил коммунальные службы и добровольцев за помощь в уборке снега и призвал жителей с пониманием относиться к временным неудобствам. Он отметил, что работы будут продолжаться до полной нормализации ситуации.

Заявки на уборку снега принимаются по телефонам ГБУ МО «Мосавтодор»: 8 (800) 250-40-04, 8-495-287-31-68, и МБУ «Чеховское благоустройство»: 8 (800) 300-87-43. Также можно воспользоваться чат-ботом @ChekhovBlagoBot. О внештатных ситуациях следует сообщать на горячую линию 8 (800) 200-10-67 или по телефону 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.