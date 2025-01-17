В Чехове продолжают патрулировать водоемы для избежания несчастных случаев

Спасатели «Мособлпожспаса» мониторят ледовую обстановку в муниципальном округе Чехов. В целях предотвращения несчастных случаев на водоемах округа, находящихся в зоне ответственности пожарно-спасательных подразделений территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас», продолжается патрулирование водных объектов региона силами спасателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель начальника теруправления Дмитрий Чебочкин сообщил, что с момента начала мониторинга акваторий в местах традиционного и массового выхода населения на лед водных объектов в рамках областной социально-профилактической программы «Тонкий лед» наблюдаются постоянные изменения ледовой обстановки. Несмотря на резкие перепады температуры, лед стал осязаемым и обрел некую толщину, поддающуюся измерениям.

«По состоянию на текущий день замеры толщины льда на реке Теребенка в разных местах береговой черты вдоль округа Чехов показали значения от 5 до 10 см, а на реке Лопасня лед отсутствует вовсе. Происшествий или несчастных случаев в зоне ответственности не выявлено. Раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду продолжается», — отметил заместитель начальника территориального управления.

В проведении профилактических мероприятий и мониторинге ледовой обстановки также задействована смена спасателей ПСЧ-311с и одна единица спецтехники.

Спасатели на постоянной основе продолжают свою работу, чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможные несчастные случаи на водоемах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.