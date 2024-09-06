В Чехове продолжается строительство нового корпуса школы на 200 учебных мест

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Артем Попов провел мониторинг строительства дополнительного корпуса МБОУ СОШ № 3, который будет рассчитан на 200 учебных мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время объем готовности строительного объекта составляет 20%.

На строительной площадке трудятся 20 рабочих, 6 инженерно-технических работников, задействовано 2 единицы строительной техники.

Сейчас выполняются работы по бетонированию покрытия спортивного зала, кладке наружных стен третьего этажа и устройству уклонообразующего слоя из керамзита.

После завершения строительства суммарная проектная вместимость школы составит 860 учащихся.

Открытие нового корпуса запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.